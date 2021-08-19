Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Карате исключили из программы Олимпиады в Париже

11:04
Карате исключили из программы Олимпиады в Париже. Фото Reuters
Карате исключили из программы Олимпиады в Париже. Фото Reuters
Теги:

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года обнародовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте соревнований.

Из программы исключили карате, которое дебютировало на Олимпиаде в Токио. Также из списка убрали бейсбол и софтбол. Вместо них появится брейк-данс.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.paris2024.org/en/the-paris-2024-olympic-sports-programme/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: какие знаки зодиака встречаются чаще и реже всего
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
Патрушев допустил повторение афганского сценария на Украине
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
7
Офсайд