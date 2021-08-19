Карате исключили из программы Олимпиады в Париже

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года обнародовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте соревнований.

Из программы исключили карате, которое дебютировало на Олимпиаде в Токио. Также из списка убрали бейсбол и софтбол. Вместо них появится брейк-данс.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.