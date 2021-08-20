Милонов: «Сборная Израиля на следующей Олимпиаде должна идти под флагом Олимпийского комитета и без гимна!»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ Международной федерации художественной гимнастики (FIG) предоставить исходные протоколы по судейству Дины и Арины Авериных в личном многоборье на Олимпиаде-2020.

«Они не могут признать свою ошибку, но попытка оправдать свое решение еще больше усугубит ситуацию, — сказал Милонов «СЭ». — Для них было бы лучше всего, если бы мы просто приняли этот факт, ворчали, но не требовали вопроса по существу — пересмотра оценок. Ни один уважающий себя судья не готов показать свою профнепригодность и предвзятость, вынося решение в пользу не самой лучшей израильской гимнастки. У Ашрам есть талант, конечно, но до наших она не дотягивает. Мы столкнулись с примером, как минимум, коррупционной составляющей, а как максимум — политического давления. Никакого другого фактора в вынесении решения быть не может. Коррупция и политическая предвзятость — это омерзительно. По уровню мерзости это стоит еще выше, чем допинг».

Милонов также считает, что сборную Израиля можно наказать с помощью запрета на флаг и гимн.

«Судьи кто? Если это политическое давление, то на самих судей и вышли. Нам сложно будет добиться решения. Мы можем только открыто показывать эту ситуацию. Обычных людей невозможно коррумпировать и заставить их видеть черное — белым. Если бы было нормально разбирательство, то на следующих Олимпийских играх сборная Израиля должна идти под флагом Олимпийского комитета. Если будет доказан факт давления на судей, то и нужно наказать сборную спортсменов», — добавил Милонов.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония) россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.