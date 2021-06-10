Исполком МОК предложил провести Олимпийские игры-2032 в Брисбене

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене (Австралия), сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на основе отчета комиссии по будущим организаторам соревнований, которая провела подробный анализ проекта Олимпиады в Брисбене. Голосование по кандидатуре пройдет 21 июля на сессии МОК в Токио.

Также о желании принять соревнования в 2032 году заявляли Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, Чэнду и Чунцин.