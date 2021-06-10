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Исполком МОК предложил провести Олимпийские игры-2032 в Брисбене

18:49
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене (Австралия), сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на основе отчета комиссии по будущим организаторам соревнований, которая провела подробный анализ проекта Олимпиады в Брисбене. Голосование по кандидатуре пройдет 21 июля на сессии МОК в Токио.

Также о желании принять соревнования в 2032 году заявляли Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, Чэнду и Чунцин.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/ioc/news/ioc-executive-board-puts-forward-brisbane-2032-for-election-by-ioc-session

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