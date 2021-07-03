Лиллард высказался об отстранении легкоатлетки Ричардсон от Олимпиады за употребление марихуаны

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард высказался об отстранении легкоатлетки Шакарри Ричардсон от Олимпиады в Токио.

2 июня 21-летняя бегунья была поймана в употреблении марихуаны антидопинговой комиссией.

Обозреватель Джо Помплиано по этому поводу выложил пост в Twitter, где осудил решение комиссии, а также привел пример, что во многих штатах Америки разрешено курить марихуану для расслабления.

«Это чушь какая-то», — прокомментировал Лиллард пост Помплиано.

Квалификационный результат Ричардсон в беге на 100 метров был аннулирован ЮСАДА, однако спортсменка может выступить на Играх в составе эстафетной команды, так как это направление регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации.

30-летний Лиллард выступит на Олимпийский играх в составе сборной США по баскетболу в качестве защитника.