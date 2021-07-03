Лиллард высказался об отстранении легкоатлетки Ричардсон от Олимпиады за употребление марихуаны
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард высказался об отстранении легкоатлетки Шакарри Ричардсон от Олимпиады в Токио.
2 июня 21-летняя бегунья была поймана в употреблении марихуаны антидопинговой комиссией.
Обозреватель Джо Помплиано по этому поводу выложил пост в Twitter, где осудил решение комиссии, а также привел пример, что во многих штатах Америки разрешено курить марихуану для расслабления.
«Это чушь какая-то», — прокомментировал Лиллард пост Помплиано.
Квалификационный результат Ричардсон в беге на 100 метров был аннулирован ЮСАДА, однако спортсменка может выступить на Играх в составе эстафетной команды, так как это направление регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации.
30-летний Лиллард выступит на Олимпийский играх в составе сборной США по баскетболу в качестве защитника.
This that bullshit. https://t.co/CAIHF0rRnC— Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 2, 2021
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