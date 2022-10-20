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Губерниев — об уходе Наторпа во время выступления Позднякова: «Они и дальше будут демонстрировать свое отношение к России»

Губерниев отреагировал на уход Наторпа во время выступления Позднякова
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что глава Национального олимпийского комитета Дании Ханс Наторп назвал видеопрезентацию Позднякова неприемлемой пропагандой, после чего покинул заседание.

«Может у них живот заболел, им надо было срочно выйти. Вышли и вышли, в чем проблема-то? Они предлагали исключить нас из олимпийского движения. А вы думали, что они будут сейчас Позднякову каравай дарить, обед предлагать? Конечно, нет. Они и дальше будут таким образом демонстрировать свое отношение к России. Но я не считаю, что нам нужно по этому поводу заморачиваться. Нам нужно продолжать общаться, переубеждать и по-прежнему быть частью мирового олимпийского движения», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Глава Национального олимпийского комитета Дании Ханс Наторп демонстративно покинул зал заседания генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов во время речи президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Дмитрий Губерниев
Станислав Поздняков
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