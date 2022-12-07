Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Р§Рњ 2022
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:05

Губерниев — о словах Позднякова: «Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал варианты возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Считаю, что Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками. Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую. Нужно предпринимать огромные попытки, чтобы сохранить спорт в стране, чем занимаюсь я. Пропагандирую спорт, помогаю спортсменам, помогаю им решить их проблемы. Лыжникам премиальные нашли, поработаем и над тем, чтобы биатлонисты больше получали. Потому что я добрый и хороший. Кроме меня этим заниматься некому», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Поздняков заявил, что ОКР рассматривает два варианта: участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение России на соревнования не раньше 2026 года.

Дмитрий Губерниев
Станислав Поздняков
ОКР
4
1
Читайте также
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Вернувшиеся из украинского плена военные РФ рассказали о пытках
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ФФР: «Если появится возможность попасть на Олимпиаду — лучше ей воспользоваться!»

Тарасова о возможном участии России в Олимпиаде-2024: «Я в чудеса не верю. Но мы готовы всегда»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости