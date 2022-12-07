Тарасова — о возможном участии России в Олимпиаде-2024: «Я в чудеса не верю. Но мы готовы всегда»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» заявление президента ОКР Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

ОКР рассматривает два варианта: участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Я в чудеса не верю. На мой взгляд, чудеса могут быть только в сторону отклонения или исполнения того, что уже предписано. А написано: 2026 год. Будет раньше — мы готовы всегда вернуться», — сказала Тарасова «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. 5 декабря исполком МОК снова продлил отстранение.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.