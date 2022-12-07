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Сегодня, 14:49

Президент ФФР: «Если появится возможность попасть на Олимпиаду — лучше ей воспользоваться!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента ОКР Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

ОКР рассматривает два варианта — участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Если нас вернут, будет очень тяжело. Мы придем из ниоткуда. Мы практически потеряли все рейтинги. А через три месяца будет полный ноль. Если возникнет возможность попытаться попасть на Олимпиаду, то лучше ей воспользоваться, чем смотреть Игры по телевизору», — сказал Мамедов «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях. 5 декабря исполком МОК снова продлил отстранение.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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