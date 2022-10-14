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Сегодня, 12:55

Делегация ОКР примет участие в работе Генассамблеи АНОК

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава ОКР Станислав Поздняков на Всероссийском форуме Олимпийских советов рассказал, что выступит на ежегодной Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«В понедельник наша делегация вылетает в Сеул на генеральную ассамблею АНОК — ежегодное мероприятие, на котором присутствуют представители всех 206 национальных олимпийских комитетов, — сказал Поздняков. — Это самая большая подобная площадка в мире спорта. Ее основной задачей будет избрание руководства АНОК во главе с президентом. В работе ассамблеи мы будем принимать непосредственное участие как полноправный член мирового олимпийского движения. Помимо этого, я выступлю на исполкоме АНОК с отчетом о работе возглавляемой мной комиссии по образованию и культуре за прошедший год. Также на полях ассамблеи у нас запланирован ряд важных встреч с партнерами из олимпийских комитетов разных стран по реализации действующих меморандумов о сотрудничестве. Точный список сейчас уточняется».

Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября.

Станислав Поздняков
ОКР
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