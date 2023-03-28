Глава ОКР Поздняков: «Мы требуем эквивалент равных условий для всех спортсменов»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал итоги исполкома международного олимпийского комитета (МОК).

«Если мы откроем Олимпийскую хартию, там все написано в отношении прав. Мы требуем эквивалент равных условий для всех спортсменов.

Отмена квалификационных соревнований? После того, как FIE проведет соревнования, можно будет делать выводы. Пока еще ни одни соревнования не отменены.

Юношеские Олимпийские игры? Невозможно сейчас ответить на этот вопрос. Шла речь о возвращении к международным соревнованиям», – сказал Поздняков.

По итогам заседания, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.