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Сегодня, 20:31

ОКР выступил с заявлением о позиции МОК по допуску российских спортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал итоги исполкома международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные соревнования.

В ОКР назвали дискриминационными требования МОК о нейтральном статусе для российских спортсменов, запрете на участие в командных соревнованиях и недопуске атлетов, которые связаны с вооруженными силами РФ.

«Теперь действовавшие больше года рекомендации Международным олимпийским комитетом дезавуированы, однако озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы.

Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решения Исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН.

Олимпийский комитет России продолжит контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта», – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОКР.

Источник: https://olympic.ru/news/breaking-news/ofitsialnoe-zayavlenie-okr-14/
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