Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 08:31

Марат Филиппов: «Игры Будущего не альтернатива Олимпиаде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов поделился мнением об Играх Будущего.

— На фоне попыток поставить частные корпоративные интересы мы приветствуем проведение соревнования с привлечением зрительской аудитории. Глава государства уделяет пристальное внимание спорту в России.

Мы открыты для конструктивного взаимодействия. «Игры Будущего не альтернатива Олимпиаде, а коммерчески привлекательный турнир с внушительным призовым фондом. Вчера вышел указ. В ближайшее время будет сформирован комитет, председателем которого станет господин Левитин, туда также войдет Дмитрий Чернышенко. Все спортсмены смогут принять в играх участие с флагами и гимнами своих стран, — заявил Филиппов.

Игры Будущего — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал», то есть объединяет физическую культуру и киберспорт. Соревнования будут проходить в феврале и марте 2024 года в Казани. В них примут участие порядка 2000 участников.

Читайте также
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
«На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми
В США провели испытания на ядерном полигоне в день решения РФ по ДВЗЯИ
Военные эксперты рассказали о способе борьбы ВС РФ с дальнобойными ракетами ATACMS
В Москве презентовали автомобильный бренд Hongqi
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков считает, что МОК временно лишил ОКР членства

Поздняков: «Спортивная дипломатия должна служить гуманитарным идеалам»
Новости
RSS RSS
Все новости