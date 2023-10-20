Марат Филиппов: «Игры Будущего не альтернатива Олимпиаде»

Секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов поделился мнением об Играх Будущего.

— На фоне попыток поставить частные корпоративные интересы мы приветствуем проведение соревнования с привлечением зрительской аудитории. Глава государства уделяет пристальное внимание спорту в России.

Мы открыты для конструктивного взаимодействия. «Игры Будущего не альтернатива Олимпиаде, а коммерчески привлекательный турнир с внушительным призовым фондом. Вчера вышел указ. В ближайшее время будет сформирован комитет, председателем которого станет господин Левитин, туда также войдет Дмитрий Чернышенко. Все спортсмены смогут принять в играх участие с флагами и гимнами своих стран, — заявил Филиппов.

Игры Будущего — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал», то есть объединяет физическую культуру и киберспорт. Соревнования будут проходить в феврале и марте 2024 года в Казани. В них примут участие порядка 2000 участников.