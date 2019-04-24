Вице-премьер РФ Виталий Мутко в комментарии телеканалу 360 сообщил, что его апелляция в Спортивном арбитражном суде в Лозанне будет рассмотрена до 20 июня.

МОК по итогам расследования комиссии Шмида пожизненно отсранил Мутко от посещения Олимпийских игр. Комиссия не нашла доказательств участия министра спорта в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014, но посчитала его ответственным за произошедшее.

Мутко не согласился с итогами расследования и подал апелляцию в CAS. Жалоба была подана более года назад.

Во время Олимпиады-2018 Мутко был вице-преьмером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а его место в минспорта занял Павел Колобков. Позже Мутко был назначен вице-премьером по вопросам строительства и жилищной политики.