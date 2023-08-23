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Сегодня, 22:04

В НХЛ считают, что ИИХФ примет любое решение МОК по спортсменам из России на Олимпиаде

Алина Савинова
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что продолжает следить за событиями, которые разворачиваются вокруг российских и белорусских спортсменов.

«МОК сделал публичные заявления, которые, как по мне, указывают на то, что они будут очень стараться включить российских спортсменов в программу [Олимпийских игр] на какой-либо основе. Возможно, им будет разрешено принять выступить без флага. Думаю, что они будут придерживаться именно этой модели. Но кто знает, чем это закончится», — приводит пресс-служба официального сайта НХЛ слова Дэйли.

Также он отметил, что у Международной федерации хоккея (ИИХФ) потенциально есть возможность не принять решение МОК в связи с тем, что именно она проводит олимпийский турнир. Но, по его мнению, ИИХФ примет то решение, которое МОК сочтет приемлемым в отношении россиян и белорусов.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/2024.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане. На Олимпиаде-2022 российские хоккеисты завоевали серебряные медали. В финале олимпийского турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счетом 1:2.

Источник: https://www.nhl.com/news/nhl-and-nhlpa-could-return-to-olympics-in-2026-and-beyond/c-345649998
Хоккей
НХЛ
Олимпиада
Билл Дэйли
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