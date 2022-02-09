Американская сноубордистка Джакобеллис завоевала золото в борд-кроссе на Олимпиаде в Пекине
Американская сноубордистка Линдси Джакобеллис завоевала золотую медаль в борд-кроссе на Олимпиаде в Пекине.
Джакобеллис одержала победу в главном финале. Второе место заняла француженка Хло Трапеш, третьей стала канадка Мерьета Одайн.
Лучшей из российских спортсменок в борд-кроссе стала Александра Паршина, которая дошла до четвертьфинала.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Борд-кросс
Финал
1. Линдси Джакобеллис (США)
2. Хло Трапеш (Франция)
3. Мерьета Одайн (Канада)
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