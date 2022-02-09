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Сегодня, 10:52

Американская сноубордистка Джакобеллис завоевала золото в борд-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская сноубордистка Линдси Джакобеллис завоевала золотую медаль в борд-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Джакобеллис одержала победу в главном финале. Второе место заняла француженка Хло Трапеш, третьей стала канадка Мерьета Одайн.

Лучшей из российских спортсменок в борд-кроссе стала Александра Паршина, которая дошла до четвертьфинала.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Борд-кросс

Финал

1. Линдси Джакобеллис (США)

2. Хло Трапеш (Франция)

3. Мерьета Одайн (Канада)

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