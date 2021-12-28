Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине определится 11 января

Состав сборной России по лыжным гонкам для участия в Олимпийских играх в Пекине будет утвержден 11 января на президиуме Федерации лыжных гонок России.

«11 января у нас пройдет президиум, который утвердил состав на Олимпиаду» — сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.