Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Лыжные гонки

Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине определится 11 января

17:11
Теги:

Состав сборной России по лыжным гонкам для участия в Олимпийских играх в Пекине будет утвержден 11 января на президиуме Федерации лыжных гонок России.

«11 января у нас пройдет президиум, который утвердил состав на Олимпиаду» — сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13318833

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Нарколог назвал лучшую закуску для спиртного
0
Реклама