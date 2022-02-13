Сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото Олимпиады в Пекине
Сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото Олимпиады в Пекине в командной гонке на 3 000 метров.
Второе место заняла команда Кореи. Замкнула тройку Канада.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Командная гонка 3 000 м
Финал
1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.03,40
2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким А Лан, Ли Ю Бин) — 4.03,63
3. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Ким Бутен, Элисон Шарль) — 4.04,34
4. Китай (Чжан Чутун, Чжан Юйтин, Фань Кэсинь, Кун Сюэ) — 4.05,38
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