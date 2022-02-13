Сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото Олимпиады в Пекине

Сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото Олимпиады в Пекине в командной гонке на 3 000 метров.

Второе место заняла команда Кореи. Замкнула тройку Канада.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Командная гонка 3 000 м

Финал

1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.03,40

2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким А Лан, Ли Ю Бин) — 4.03,63

3. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Ким Бутен, Элисон Шарль) — 4.04,34

4. Китай (Чжан Чутун, Чжан Юйтин, Фань Кэсинь, Кун Сюэ) — 4.05,38