Станислав Поздняков: «Бойкоты нарушают целостность Олимпийских игр»

Президент ОКР по итогам заседания исполкома рассказал о подготовке нашей сборной к Пекину.

Исполком Олимпийского комитета России, состоявшийся в среду, был посвящен сразу нескольким важным вопросам. Повестка включала в себя отчеты о реализации программы содействия подготовке российских спортсменов и обеспечения участия нашей делегации на прошедшей летней Олимпиаде в Токио, будущей — в Париже, а также внесение изменений в финансирование и программу подготовки кандидатов на участие в грядущих зимних Играх в Пекине. Еще один вопрос заседания — утверждение состава комиссии спортсменов ОКР.

Олимпийцы будут готовиться в основном в России

Подготовка к грядущим Играм в Пекине в самом разгаре. В расширенном списке кандидатов на участие в Олимпиаде — 599 спортсменов, а в окончательном окажется 216 из них. Общая численность делегации из России с персоналом, тренерами и официальными лицами составит 450 человек. Поездка в Китай осложняется ограничениями из-за эпидемиологической обстановки в мире. ОКР сможет использовать свой опыт работы на летних Играх в Токио. Однако ограничения в Пекине будут несколько отличаться о тех, с которыми наши спортсмены столкнулись минувшим летом. Так, в Китае участники Игр физически не смогут покидать олимпийский периметр. Важное нововведение пекинской Олимпиады — все приехавшие на нее иностранцы должны быть привиты. Национальные сертифицированные вакцины признаются, поэтому у наших спортсменов не должно возникнуть проблем с прохождением утомительного карантина.

— Основной темой заседания исполкома стала подготовка нашей команды к участию в Играх в Пекине, — рассказал журналистам президент ОКР Станислав Поздняков. — Столица Китая станет первым в истории городом, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Сама локация очень интересная, организовано три кластера для разных видов спорта. В главном кластере, «Пекин», состоятся церемонии открытия и закрытия, соревнования по керлингу, хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию и биг-эйру. В «Яньцине» пройдут соревнования по бобслею, скелетону, санному спорту, горнолыжному спорту. А кластер «Чжанцзякоу» примет биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплином, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. Последний располагается в 180 километрах к северо-западу от Пекина, это самая дальняя точка. Для нас организаторы предусмотрели возможность быстро и комфортно добраться до самых дальних объектов на железнодорожном транспорте.

— Наша делегация будет одной из самых представительных на Играх, — продолжил глава ОКР. — Заключительные этапы подготовки спортсменов запланированы в разных точках. В основном кандидаты на участие в Играх будут тренироваться в России — в европейской части страны и в Сибири. Прорабатываем заключительный этап подготовки, он будет организован преимущественно в Красноярске, Новосибирске и Иркутске. Порядка 300 человек планируют вылетать из Москвы, 107 отправятся из Хабаровска чартером Аэрофлота. Обратно все полетят прямыми рейсами из Пекина в Москву.

Несовершеннолетние не станут проходить карантин в Китае

— Еще один важный вопрос на повестке — вакцинация, — напомнил Станислав Поздняков. — Она необходима для всех участников Олимпийских игр. Иначе — 21-дневный карантин. Наши спортивные федерации готовят документы для тех, у кого есть медотвод, это долгий процесс. Буквально вчера мы обсуждали с МОК вопрос вакцинации несовершеннолетних атлетов. У нас это запрещено по закону, и на Играх карантин на них распространяться не будет. Предполагается, что в нашей команде будет порядка семи таких спортсменов — три в фигурном катании и четыре во фристайле.

— Финансовый объем программы подготовки к Олимпийским играм в Пекине — 1 миллиард 250 миллионов рублей, — проинформировал глава ОКР. — У федераций есть свои планы, идет успешная работа. В ближайшее время наш официальный экипировщик Zasport презентует новую форму, она согласована с МОК. Активное участие в ее разработке принимала комиссия спортсменов ОКР. Надеюсь, экипировка понравится всем — и спортсменам, и болельщикам.

Также на исполкоме ОКР был представлен отчет о летних Играх в Токио. Он окончательно будет оценен 9 декабря на олимпийском собрании. Участники заседания признали удовлетворительным финансирование мероприятий из Программы содействия подготовке российских спортсменов и обеспечения участия олимпийской делегации Российской Федерации в Играх 2020 года, а также достигнутые значения целевых показателей. Принято решение о разработке Программы содействия подготовке российских спортсменов и обеспечения участия олимпийской делегации России в Играх 2024 года в Париже и развития видов спорта, включенных в программу Олимпиады.

Журналисты спросили Станислава Позднякова еще об одной злободневной теме. Недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Этот же шаг не исключает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Официальная причина — нарушение прав человека в КНР. А вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью Polska Times предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях в связи с миграционным кризисом на восточных рубежах Евросоюза.

Станислав Поздняков отреагировал на политические баталии спокойно, дипломатично и вместе с тем предельно четко.

— Комментируя отдельные заявления за рубежом об участии наших спортсменов, хочу отметить, что эти люди оторваны от действительности, — считает глава ОКР. — Международное олимпийское движение и все спортивное сообщество как никогда солидарны и готовы отвечать на эти вызовы. ОКР является полноправным участником олимпийского движения. Наши права и обязанности прописаны в Олимпийской хартии. Мы считаем, что спорт не должен становиться заложником политической дискуссии в чьих либо интересах. Олимпийское движение не является частью политической системы, спорт должен максимально дистанцироваться от такого рода заявлений.

— У нас же с польским олимпийским комитетом отличные отношения, мы давно являемся партнерами, — напомнил Станислав Поздняков. — В Польше скоро пройдут Европейские игры, мы к ним поступательно готовимся, и по заверению принимающей стороны, нас ждут с большой радостью. Что касается американского дипломатического бойкота, то мы не приветствуем такие политические демарши. Они нарушают целостность Олимпийских игр. При этом с точки зрения спортивных соревнований подобные шаги совершенно бессмысленны, — отметил Станислав Поздняков.

Исполком ОКР окончательно утвердил состав комиссии спортсменов

Участники заседания исполкома единогласно утвердили новый состав комиссии спортсменов ОКР, в который вошли Алексей Алипов (стендовая стрельба), Юрий Борзаковский (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Джонатан Гурейро (фигурное катание), Стефания Елфутина (парусный спорт), Лада Задонская (конькобежный спорт), Елена Исинбаева (легкая атлетика), Федор Климов (фигурное катание), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Андрей Моисеев (современное пятиборье), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Светлана Ромашина (синхронное плавание) и Анастасия Фесикова (плавание).