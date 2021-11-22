Великолепная семерка. Комиссия спортсменов ОКР постепенно обновляется

В здании Олимпийского комитета России прошло расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР, совмещенное с выборами новых членов по летним видам спорта.

В составе новой комиссии также будут наши представители в комиссиях МОК и Европейских олимпийских комитетов, а также атлеты по зимним видам. Окончательный состав КС ОКР будет утвержден на исполкоме Олимпийского комитета России 24 ноября. А на первом заседании в новом составе выберут председателя.

Наша позиция была услышана

Перед началом расширенного заседания комиссии спортсменов приветственное слово взял президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, в течение двух последних лет представители комиссии предметно общались с представителями всех крупнейших международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.

— В рамках этих дискуссий поднимался вопрос о незыблемости прав чистых российских спортсменов в контексте санкций и ограничений, наложенных Спортивным арбитражем по делу ВАДА против РУСАДА, — подчеркнул глава ОКР. — Знаю, что те усилия, которые прилагали председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, Елена Исинбаева (наш представитель в международной комиссии спортсменов) и их коллеги, сыграли очень важную роль, что по итогам заседания CAS российские спортсмены получили право полноценно, полноправно и без каких-либо дополнительных условий заниматься своей профессией и принимать участие в международных соревнованиях. В итоге наш голос и наша позиция были услышаны, наша олимпийская команда в полном составе и успешно выступила на Олимпиаде в Токио. Что было отмечено и главой государства.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, последние пять лет возглавлявшая комиссию, поблагодарила Станислава Позднякова за всестороннюю помощь, а также подвела итоги своей работы.

— В последние пять лет значимость комиссии во всем мире только растет, интерес спортсменов в решении разного рода вопросов также растет, — сказала Софья Великая. — Наша задача — обсудить идеи, мысли, найти решения, которые нас устраивают и которые нам нужны. И донести все эти идеи до руководства ОКР и международного сообщества. Мы делаем большую работу. Я хочу выразить благодарность Ольге Брусникиной, которая возглавляла комиссию с 2005 года, я очень благодарна ей за переданные знания. Это очень сложный период. Я горжусь спортсменами, которые, несмотря на все трудности, запреты, лишения, смогли показать достойный результат, завоевать медали, продемонстрировать свою силу всему миру.

Также с докладами выступили фигурист Джонатан Гурейро, недавно избранный в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов, и заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Лада Задонская.

После этого между участниками расширенного заседания состоялось общение в дискуссионных группах. Спортсмены и функционеры были разделены на мини-группы и на протяжении часа обсуждали различные направления работы комиссии спортсменов ОКР и инициативы, которые могут способствовать ее развитию. Например, расширение образовательных возможностей для спортсменов, коммуникации и взаимодействия действующих атлетов с медиа.

На второй срок

После этого участники заседания перешли к голосованию. На семь мест от летних видов претендовало десять титулованных спортсменов. В итоге большинство голосов получили спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр по волейболу Екатерина Гамова, олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года в парусном спорте Стефания Елфутина и вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года Анастасия Фесикова.

— Очень рад продолжить свою работу в комиссии спортсменов ОКР, которая делает действительно важное дело, — подчеркнул Юрий Борзаковский. — Во-первых, нам важно оказывать всестороннее содействие выступающим спортсменам в различных вопросах. У них крайне мало времени в связи с подготовкой к соревнованиям, и какие-то моменты они могут упустить. Во-вторых, мы помогаем тем, кто завершил свою карьеру и не может определиться со своим будущим.

Борзаковский, Великая, Гамова, Моисеев и Ромашина были переизбраны на второй срок.

— Очень рада, что мне снова доверили эту работу, — подчеркнула Софья Великая. — Для меня деятельность в комиссии —это неоценимый опыт, который поможет после завершения карьеры.

Новыми членами комиссии стали Анастасия Фесикова (плавание) и Стефания Елфутина (парусный спорт).

— Для меня большая честь войти в комиссию спортсменов ОКР, — отметила после избрания Стефания Елфутина. — Всегда приятно работать на благо российского спорта, помогать нашим спортсменам в различных аспектах. Надеюсь, что мое присутствие в комиссии будет полезным.

Срок полномочий избранных членов комиссии составит пять лет.