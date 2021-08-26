Опять мимо Олимпиады? Белорусские хоккеисты опозорились против поляков и вряд ли поедут в Пекин

Отборочный турнир начался для наших соседей с провала.

19 лет назад сборная Белоруссии играла на Олимпиаде в полуфинале, но сейчас рискует пропустить главный турнир в третий раз подряд. В четверг началась квалификация на Игры в Пекин — последний этап отбора. Девять лучших по рейтингу ИИХФ сборных попадают на Олимпиаду напрямую, а еще три места разыгрываются среди 12 команд — дальше проходят победители трех групп.

Белоруссия изначально не была фаворитом своего квартета, в котором есть Словакия (правда, ослабленная неприездом множества энхаэловцев), Австрия и Польша. На бумаге — один фаворит, два середняка и один явный аутсайдер. В активе поляков — выбитый в прошлом раунде квалификации Казахстан, у них достаточно крепкая команда, но, кроме нескольких заурядных игроков из чешской лиги, причем зачастую второй, а не главной, ничего интересного в составе Польши нет.

Белорусы же окончательно распрощались с братьями Костицыными, собрали, как и на чемпионате мира, несколько натурализованных хоккеистов (Тэйлор, Бэйлен, Принс, Плэтт, Паре), заигравшего в НХЛ Шаранговича, молодых талантов Колячонка и Протаса — и должны были без проблем начинать отбор с победы. Вместо этого — сенсационное и позорное для сборной поражение.

Oh my. Potential upset alert.



Poland gets one past Danny Taylor. Komorski with the shot. Wow. pic.twitter.com/WCmog57hzD — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) August 26, 2021

У Белоруссии было огромное преимущество по броскам (46-19), но по моментам поляки были не особо хуже — сказать, что им повезло, а победа стала полностью случайной, нельзя. В концовке Польша вполне могла и увеличить разрыв в счете, несколько раз удачно убежав в контратаки, а вот навал белорусов смотрелся сомнительно.

А главным героем стал 34-летний голкипер Джон Мюррей, отразивший почти полсотни бросков. Восемь лет назад вратарь из США приехал в Польшу, а с 2016 года стал выступать за польскую сборную. Сегодня он оказался эффективнее всех белорусских североамериканцев.

Ситуация в группе может сильно запутаться: Польша неожиданно врывается в борьбу за путевку на Олимпиаду, хотя поверить в их успех в матче со Словакией пока все равно очень сложно. У белорусов же теперь нет шансов на ошибку, и им надо побеждать в обоих матчах, чтобы сохранить шансы поехать в Пекин. Но с таким хоккеем, как сегодня, это нереально. Скорее нас ждет очередной раунд разноса спортсменов от Александра Лукашенко и разборок на тему, нужны ли сборной канадцы и американцы.