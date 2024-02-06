Экс-глава ВАДА Паунд считает, что бронзу турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 должна получить Канада

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд считает, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) должен пересчитать баллы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и отдать бронзу сборной Канады по фигурному катанию. Он считает, что была допущена ошибка.

«Ошибка была допущена и должна быть исправлена как можно скорее. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — цитирует Паунда журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.