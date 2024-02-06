Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:44

Экс-глава ВАДА Паунд считает, что бронзу турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 должна получить Канада

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ричард Паунд.
Фото Global Look Press

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд считает, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) должен пересчитать баллы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и отдать бронзу сборной Канады по фигурному катанию. Он считает, что была допущена ошибка.

«Ошибка была допущена и должна быть исправлена как можно скорее. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — цитирует Паунда журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Олимпиада
8
14
Читайте также
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорный считает, что благодаря делу Валиевой люди привели детей на каток

В РУСАДА рассказали, как будут следить за дисквалифицированной Валиевой
Новости
RSS RSS
Все новости