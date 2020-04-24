Женская сборная России сыграет с США и Канадой на групповом этапе Олимпиады-2022

Женская сборная России попала в одну группу с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Россиянки оказались в группе A. В группе B выступят команды Японии, Китая (организаторы Игр) и три сборные, отобравшиеся через квалификационный турнир.

Состав групп определен по мировому рейтингу.

Рейтинг женских сборных ИИХФ от 24 апреля

1. США — 3600

2. Канада — 3405

3. Финляндия — 3390

4. Россия — 3290

5. Швейцария — 3170

6. Япония — 3070

7. Чехия — 3030

8. Германия — 3000

9. Швеция — 2920

10. Франция — 2760