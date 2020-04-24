Женская сборная России сыграет с США и Канадой на групповом этапе Олимпиады-2022
13:00
Женская сборная России попала в одну группу с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Россиянки оказались в группе A. В группе B выступят команды Японии, Китая (организаторы Игр) и три сборные, отобравшиеся через квалификационный турнир.
Состав групп определен по мировому рейтингу.
Рейтинг женских сборных ИИХФ от 24 апреля
1. США — 3600
2. Канада — 3405
3. Финляндия — 3390
4. Россия — 3290
5. Швейцария — 3170
6. Япония — 3070
7. Чехия — 3030
8. Германия — 3000
9. Швеция — 2920
10. Франция — 2760