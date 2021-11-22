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Власти Великобритании обсуждают возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

17:48
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Власти Великобритании обсуждают возможность дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине, сообщает BBC.

Один из вариантов предполагает, что министры не приедут на Игры. Вместе с тем власти могут разрешить присутствие посла в Китае.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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