Власти Великобритании обсуждают возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти Великобритании обсуждают возможность дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине, сообщает BBC.

Один из вариантов предполагает, что министры не приедут на Игры. Вместе с тем власти могут разрешить присутствие посла в Китае.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.