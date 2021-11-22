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Фетисов: «Российские хоккеисты на Олимпиаде должны опровергнуть доводы скептиков»

17:28
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Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что хоккеисты сборной России должны опровергнуть доводы скептиков, считающих, что команда выступит на Олимпиаде в Пекине неудачно.

«Олимпийский турнир, на котором я играл и тренировал, может преподнести любые сюрпризы. У нас довольно много скептицизма, но есть шикарная вратарская линия, мегафорварды, и за счет организации игры мы можем рассчитывать на большой успех. Нужно, чтобы все подошли в хорошей физической форме без травм и попробовали опровергнуть все доводы скептиков», — сказал Фетисов ТАСС.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12990071

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Иван Шитик все материалы автора
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