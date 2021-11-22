ВАДА опубликовало антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады в Пекине

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 22 ноября на официальном сайте опубликовало антидопинговые правила Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут актуальны во время Олимпиады-2022 в Пекине.

МОК разработал и принял правила как организация-подписант кодекса ВАДА, в соответствии с кодексом и международными стандартами.

Правила будут действовать с 27 января, когда откроется олимпийская деревня, и до церемонии закрытия, которая состоится 20 февраля.

В течение этого периода все спортсмены будут проходить допинг-контроль, инициированный Международным агентством допинг-тестирования (ITA), которому МОК делегировал некоторые из своих обязанностей, связанных с обеспечением процесса допинг-контроля во время Олимпиады.