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Допинг

ВАДА опубликовало антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады в Пекине

21:26
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 22 ноября на официальном сайте опубликовало антидопинговые правила Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут актуальны во время Олимпиады-2022 в Пекине.

МОК разработал и принял правила как организация-подписант кодекса ВАДА, в соответствии с кодексом и международными стандартами.

Правила будут действовать с 27 января, когда откроется олимпийская деревня, и до церемонии закрытия, которая состоится 20 февраля.

В течение этого периода все спортсмены будут проходить допинг-контроль, инициированный Международным агентством допинг-тестирования (ITA), которому МОК делегировал некоторые из своих обязанностей, связанных с обеспечением процесса допинг-контроля во время Олимпиады.

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Иван Шитик все материалы автора
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