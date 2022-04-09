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Пекин-2022

Сегодня, 13:13

Фонд поддержки олимпийцев назвал сумму выплат призерам Олимпиады в Пекине вместо иномарок

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фонд поддержки олимпийцев России (ФОПР) рассказал о суммах выплат призерам Олимпиады в Пекине вместо иностранных автомобилей.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — приводит РБК слова представителя ФОПР.

Ранее стало известно, что призерам Игр в Китае заменят автомобили на денежные гранты.

На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

ФОПР вручал российским спортсменам-призерам Олимпиад иностранные автомобили с 2006 года. После летних Игр в Токио, которые прошли в 2021 году, спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили автомобили BMW X5, а серебряные и бронзовые призеры — машины BMW X3.

В феврале правительство России приняло решение о том, что спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пекине, получат 4 миллиона рублей. Серебряные призеры получат 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона.

Источник: https://sportrbc.ru/news/625151539a79470edaf7afd9?from=newsfeed
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