Фонд поддержки олимпийцев назвал сумму выплат призерам Олимпиады в Пекине вместо иномарок

Фонд поддержки олимпийцев России (ФОПР) рассказал о суммах выплат призерам Олимпиады в Пекине вместо иностранных автомобилей.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — приводит РБК слова представителя ФОПР.

Ранее стало известно, что призерам Игр в Китае заменят автомобили на денежные гранты.

На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

ФОПР вручал российским спортсменам-призерам Олимпиад иностранные автомобили с 2006 года. После летних Игр в Токио, которые прошли в 2021 году, спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили автомобили BMW X5, а серебряные и бронзовые призеры — машины BMW X3.

В феврале правительство России приняло решение о том, что спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пекине, получат 4 миллиона рублей. Серебряные призеры получат 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона.