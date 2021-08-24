Третьяк выразил уверенность, что Панарина вызовут в сборную на Олимпиаду

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» заявил, что Артемий Панарин будет вызван в сборную России при условии участия в Олимпийских играх-2022 игроков НХЛ.

— Политическая позиция Панарина может привести к его непопаданию в сборную?

— У нас позиция такая — сильнейшие должны играть. Вот и все. Те, кто будет выглядеть сильнее и обойдется без травм, получат приглашение в независимости от своих политических взглядов.

— Радулова давно не вызывали в сборную России. С ним есть давний конфликт?

— Он часто травмируется и половину последнего сезона не играл. Будет здоров и в хорошей форме — тоже получит шанс. Почему нет? Я еще раз подчеркну, что каждый тренер хочет победить. И я хочу, и вы тоже хотите.

Взгляды на политику — личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то должен помочь команде. Мне нужно радовать российских болельщиков результатом.

— У Овечкина взгляды, прямо противоположные Панарину. Как они будут сидеть в одной раздевалке?

— Всех объединяет одно — то, что они выйдут с российским триколором на груди.

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