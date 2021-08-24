Третьяк заявил, что НХЛ может отказаться от приезда на Олимпиаду за неделю до ее старта

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «СЭ» высказался о шансах на приезд игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпийские игры в Пекин.

— НХЛ хочет поехать в Пекин, — сказал Третьяк. — Для ее боссов на первом месте стоит бизнес, поэтому Китай им интересен. Договоренности по многим вопросам уже достигнуты, ведь и МОК очень важно иметь на Играх лучших спортсменов мира. Особенно в связи с тем, что крупнейшие спонсоры и значительная часть аудитории турнира сосредоточены в Северной Америке. За матчами с участием звезд НХЛ оттуда будут пристально следить.

Но пандемия вносит свои сложности. Сначала в переговорном процессе с МОК участвовали руководители НХЛ, потом в дело вступил профсоюз. Если кто-то из игроков заболеет коронавирусом, то им должны компенсировать потерянные деньги от пропуска матчей регулярного чемпионата после возвращения с Олимпиады домой. Это позиция профсоюза. Представляете, о каких суммах может пойти речь, если заболеют десять шведов, пять финнов, а еще канадцы и американцы? У всех вирус протекает по-разному. Можно и на пару недель выбыть, и на месяц.

— Вся проблема именно в этом пункте?

— Да, именно он тормозит все остальное. С одной стороны, сборные Канады и США уже назначили главных тренеров, показывая, что хотят принять участие в Олимпиаде. С другой — НХЛ разработала два проекта календаря на будущий сезон.

— Это еще актуально?

— НХЛ может отказаться ехать на другой край света за неделю до открытия Олимпийских игр. Даже наличие договоренностей ничего не гарантирует, если в Китае снова будет бушевать пандемия. Сейчас цифры зараженных коронавирусом там небольшие, но никто не знает, что случится завтра или зимой.

— Европейские федерации по данному вопросу имеют свое мнение?

— Мы относимся к нему с опаской. ИИХФ установила временной лимит для принятия решения — конец августа. Думаю, что НХЛ в этот срок не ответит и скажет, что станет ждать до последнего. Сделает так, как только сама считает нужным.

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