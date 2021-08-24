Третьяк назвал приемлемый результат сборной России на Олимпиаде-2022 при условии участия игроков НХЛ
Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» заявил, что достойным результатом выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине будет любая медаль при наличии качественной игры.
— Какой результат для сборной России можно будет признать приемлемым с учетом того, что в формате «лучшие против лучших» последний раз медаль была в 2002 году?
— Всегда ставим цель выиграть золото. Но в современной ситуации серебряная или бронзовая медали станут достойным результатом. Самое главное — качество игры. Можно попасть в призеры и одновременно остаться недовольным уровнем показанного хоккея. Или ярко взять бронзу и уехать в хорошем настроении. Если все будут ложиться под шайбу, ловить ее зубами, то ни у одного болельщика не возникнет серьезных упреков к команде. Одна ошибка, неправильное судейское решение или игровой нюанс могут сказаться на итоговом результате. При хорошей игре и большой самоотдаче вопросов к ребятам не будет.
Это в мое время был круговой турнир, почти исключающий сюрпризы. На дистанции нам тогда приходилось проще. Сейчас можно вылететь в четвертьфинале, и никто не вспомнит, как ты играл в группе. И наоборот. Вспомните сборную Канаду на последнем чемпионате мира.
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