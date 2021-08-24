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Третьяк назвал приемлемый результат сборной России на Олимпиаде-2022 при условии участия игроков НХЛ

07:00
Сборная России по хоккею. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сборная России по хоккею. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» заявил, что достойным результатом выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине будет любая медаль при наличии качественной игры.

— Какой результат для сборной России можно будет признать приемлемым с учетом того, что в формате «лучшие против лучших» последний раз медаль была в 2002 году?

— Всегда ставим цель выиграть золото. Но в современной ситуации серебряная или бронзовая медали станут достойным результатом. Самое главное — качество игры. Можно попасть в призеры и одновременно остаться недовольным уровнем показанного хоккея. Или ярко взять бронзу и уехать в хорошем настроении. Если все будут ложиться под шайбу, ловить ее зубами, то ни у одного болельщика не возникнет серьезных упреков к команде. Одна ошибка, неправильное судейское решение или игровой нюанс могут сказаться на итоговом результате. При хорошей игре и большой самоотдаче вопросов к ребятам не будет.

Это в мое время был круговой турнир, почти исключающий сюрпризы. На дистанции нам тогда приходилось проще. Сейчас можно вылететь в четвертьфинале, и никто не вспомнит, как ты играл в группе. И наоборот. Вспомните сборную Канаду на последнем чемпионате мира.

Полностью интервью Владислав Третьяка читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

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