Ступак и Червоткин получили звание «капитан», Латыпову присвоили звание «лейтенант»

Российские победители и призеры Олимпиады-2022 в Пекине, представляющие ЦСКА, получили новые воинские звания, сообщает официальный сайт Министерства обороны.

Олимпийским чемпионам в лыжных гонках Юлии Ступак и Алексею Червоткину досрочно присвоили звание «капитан». Первое воинское звание офицера «лейтенант» получил биатлонист Эдуард Латыпов, который трижды стал бронзовым призером на Играх в Китае.

Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк был награжден медалью «За успехи в спорте». Такую же награду получили биатлонистки Кристина Резцова и Светлана Миронова, конькобежцы Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова, а также фристайлистка Анастасия Смирнова.

Медалью «За воинскую доблесть» I степени наградили биатлонистов Ирину Казакевич, Александра Логинова и Максима Цветкова, лыжника Александра Терентьева и конькобежца Руслана Захарова. Медаль «За укрепление боевого содружества» получил биатлонист Карим Халили.

Олимпиада-2022 проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете. По общему количеству медалей (32) россияне уступили лишь норвежцам (37).