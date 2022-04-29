Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 21:49

Голкипер Самонов получил премию 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады-2022. Он не провел ни одной игры в Пекине

Голкипер Самонов получил премию 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады-2022
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Санкт-Петербурге вручил премии правительства победителям и призерам зимних Олимпийских игр и Зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Премия хоккеистов СКА Никиты Гусева и Александра Самонова, которые завоевали серебряные медали в составе сборной России на Играх в Пекине, составила по 2,5 миллиона рублей.

Отметим, что Самонов не провел ни одной секунды на льду за весь турнир.

Гусев сыграл в шести матчах Олимпиады, в которых отдал шесть результативных передач.

Источник: https://spbvedomosti.ru/news/gorod/peterburgskim-pobeditelyam-i-prizeram-olimpiyskikh-igr-vruchili-premii/
Никита Гусев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК СКА
6
1
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртской республики за олимпийские медали
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости