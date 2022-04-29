Голкипер Самонов получил премию 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады-2022. Он не провел ни одной игры в Пекине

В Санкт-Петербурге вручил премии правительства победителям и призерам зимних Олимпийских игр и Зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Премия хоккеистов СКА Никиты Гусева и Александра Самонова, которые завоевали серебряные медали в составе сборной России на Играх в Пекине, составила по 2,5 миллиона рублей.

Отметим, что Самонов не провел ни одной секунды на льду за весь турнир.

Гусев сыграл в шести матчах Олимпиады, в которых отдал шесть результативных передач.