Дмитрий Губерниев: «Байден назло кондуктору идет пешком в мороз и без шапки»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Мы знаем, что сейчас очень сильно колеблется рейтинг Байдена, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — У него был шанс поучаствовать в моей авторской программе, поговорить о шансах, и его рейтинг вырос бы на 15-20 пунктов. Они сами у себя выбили почву из-под ног. Мы бы дали им шанс! На фоне Ильи Трифанова Джен Псаки по-настоящему бы раскрылась, стала бы женщиной. Он же главный секс-символ нашей программы. Вдобавок, это очень серьезный человек. Хочешь людям сделать приятно, а американцы делают хуже себе. Сказать, что я расстроен, не могу. Продолжаются торговые игры, войны с Китаем. Спортсмены, самое главное, приедут. Я хотел задать вопрос и официальному представителю Белого дома, и Байдену об американской биатлонистке Клэр Иган о том, почему ей не хватает чего-то в самый решающий момент. Американский президент воскликнул бы: «Мне нужна ты, Клэр!». Но он так не сможет сделать».

Комментатор также сказал, что, по его мнению, будет намного более ценным для Олимпийских игр в Пекине.

«Гораздо важнее, что на церемонию открытия Олимпийских игр приедет Владимир Владимирович Путин! После, я надеюсь, наш президент отправится на лыжи и биатлон. Если российские спортсмены всех победят, это будет втройне праздник! Для нас это самое главное и важное, а США будут кусать локти. Олимпиада закончится, и у американцев появятся новые проблемы. А так, благодаря моей программе могли бы избежать этого!

Представляете, если бы Байден сказал в прямом эфире моей программы: «Клэр Иган — моя любимая биатлонистка во всем мире!». Другие страны вряд ли бы упустили такой шанс стать участниками программы со мной, поэтому они не последуют примеру США. Но под давлением, конечно, могут. Поэтому, еще раз повторюсь, американцы делают хуже себе! Байден назло кондуктору идет пешком в мороз и без шапки», — добавил Губерниев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.