Первый Вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос о дедлайне заявки сборной на Олимпийские игры-2022.

«До 10 января нет никаких дедлайнов, — сказал Ротенберг. — Когда НХЛ подпишет договор, и бумага будет утверждена, это будет основной дедлайн. Понятно, что есть технические заявки. В расширенных списках может быть сколько угодно фамилий: и тренеров, и игроков, и технического персонала. Нужно учитывать не только хоккеистов и тренеров, но и людей, которые занимаются командой. На сегодняшний день нет никаких ограничений. В заявку вносятся все фамилии, которые могут даже теоретически принять участие в Олимпиаде».

Напомним, что НХЛ приняла решение отпустить игроков на Олимпиаду, однако лига оставляет за собой приоритетное право на запрет, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.