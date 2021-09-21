Ротенберг — о расширенном составе сборной России на ОИ: «До 10 января нет никаких дедлайнов»
Первый Вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос о дедлайне заявки сборной на Олимпийские игры-2022.
«До 10 января нет никаких дедлайнов, — сказал Ротенберг. — Когда НХЛ подпишет договор, и бумага будет утверждена, это будет основной дедлайн. Понятно, что есть технические заявки. В расширенных списках может быть сколько угодно фамилий: и тренеров, и игроков, и технического персонала. Нужно учитывать не только хоккеистов и тренеров, но и людей, которые занимаются командой. На сегодняшний день нет никаких ограничений. В заявку вносятся все фамилии, которые могут даже теоретически принять участие в Олимпиаде».
Напомним, что НХЛ приняла решение отпустить игроков на Олимпиаду, однако лига оставляет за собой приоритетное право на запрет, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю