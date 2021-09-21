Стал известен состав сборной России по бобслею на предолимпийские тестовые соревнования в Пекине

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский рассказал, что тренерский штаб определился с составом команды на предолимпийские тесты в Пекине.

«Мы определились с теми, кто поедет на тестовые мероприятия в Пекин. Пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Анастасия Макарова, Любовь Черных и Надежда Сергеева отобрались в команду по итогам чемпионата России. Разгоняющие на олимпийский сезон были определены по итогам августовского отбора — Павел Травкин, Егор Грязнов, Илья Малых, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Дмитрий Захряпин, Кирилл Антюх, Владислав Жаровцев (запасные: Максим Белугин и Руслан Самитов), а также Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Юлия Егошенко и Анна Парфенова», — приводит слова Щегловского ТАСС.

Тренер отметил, что в Пекин вместо Захряпина поедет Алексей Зайцев, но на последующих международных соревнованиях будет выступать отобравшийся в команду Захряпин.

Для участия в соревнованиях на той или иной трассе пилоты экипажей должны иметь не менее 40 тренировочных спусков. На данный момент из-за пандемии коронавируса все россияне не имеют на своем счету ни одного спуска на пекинской трассе и пока еще не могут быть допущены до участия в Играх-2022.

С 7 по 24 октября все потенциальные участники Олимпиады получат возможность сделать необходимое количество тренировочных спусков. Первые официальные соревнования пройдут с 25 по 26 октября.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.