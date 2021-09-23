Все участники Олимпиады и Паралимпиады в Пекине из США пройдут вакцинацию от коронавируса

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) заявил, что все американские спортсмены, которые собираются принять участие в Олимпиаде в Пекине, пройдут вакцинацию от коронавируса.

«С 1 ноября 2021 года весь персонал, спортсмены и те, кто будет использовать объекты комитета, в том числе тренировочные центры, должны быть вакцинированы от коронавируса. Это требование также касается всей делегации США, которая отправится на предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игры. Этот шаг поможет нам создать безопасную среду вокруг спортсменов и персонала команды США, а также позволит восстановить последовательность в планировании, подготовке и обслуживании спортсменов», — приводит Reuters слова исполнительного директора USOPC Сары Хиршланд.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры в Пекине будут проведены с 4 по 13 марта 2022 года.