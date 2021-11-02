Российские саночники вылетят в Китай на тестовые тренировки на олимпийской трассе 3 ноября

Сборная России по санному спорту 3 ноября вылетит в Пекин, чтобы в течение двух недель тренироваться на олимпийской санно-бобслейной трассе, информирует ТАСС.

«3 ноября все сборные, включая нашу, вылетят из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Пекин, — сказал главный тренер национальной команды Сергей Чудинов. — Борт организован Международной федерацией санного спорта. На 4 ноября назначено первое знакомство с трассой, а на следующий день запланированы первые тренировки».

Сборная России в настоящее время находится в Германии, где проводила тренировочные мероприятия на местных трассах в Винтерберге и Альтенберге.

Все команды будут находиться в Пекине в условиях «пузыря» без возможности контактов с внешним миром. Перед вылетом в Китай участникам предолимпийского тренировочного мероприятия необходимо пройти обязательное тестирование на коронавирус.