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Российские саночники вылетят в Китай на тестовые тренировки на олимпийской трассе 3 ноября

15:22
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Сборная России по санному спорту 3 ноября вылетит в Пекин, чтобы в течение двух недель тренироваться на олимпийской санно-бобслейной трассе, информирует ТАСС.

«3 ноября все сборные, включая нашу, вылетят из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Пекин, — сказал главный тренер национальной команды Сергей Чудинов. — Борт организован Международной федерацией санного спорта. На 4 ноября назначено первое знакомство с трассой, а на следующий день запланированы первые тренировки».

Сборная России в настоящее время находится в Германии, где проводила тренировочные мероприятия на местных трассах в Винтерберге и Альтенберге.

Все команды будут находиться в Пекине в условиях «пузыря» без возможности контактов с внешним миром. Перед вылетом в Китай участникам предолимпийского тренировочного мероприятия необходимо пройти обязательное тестирование на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12827519

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Иван Шитик все материалы автора
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