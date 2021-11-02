Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

По итогам двух игр КХЛ будет принято решение об участии сборной Китая по хоккею в Олимпиаде 2022 года

12:22
Теги:

В ноябре ИИХФ рассмотрит вопрос об участии хоккейной сборной Китая в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

По данным VG.no, решение будет принято по итогам двух тестовых матчей в КХЛ, которые состоятся 13 и 15 ноября. Скорее всего, речь идет о команде «Куньлунь», в составе которой выступают китайские хоккеисты.

Если Китай будет исключен из хоккейного турнира, его место займет Норвегия. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Косторная потеряла свой главный козырь — лояльность судей. Прямо сейчас она дальше всех от Олимпиады
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
3
0