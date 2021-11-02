По итогам двух игр КХЛ будет принято решение об участии сборной Китая по хоккею в Олимпиаде 2022 года
12:22
В ноябре ИИХФ рассмотрит вопрос об участии хоккейной сборной Китая в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
По данным VG.no, решение будет принято по итогам двух тестовых матчей в КХЛ, которые состоятся 13 и 15 ноября. Скорее всего, речь идет о команде «Куньлунь», в составе которой выступают китайские хоккеисты.
Если Китай будет исключен из хоккейного турнира, его место займет Норвегия. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.
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