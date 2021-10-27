Руководитель ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что все совершеннолетние члены российской делегации на Играх в Пекине получат прививки от COVID-19, и рассказал о том, что тем, кому по возрасту нельзя проходить вакцинацию, удастся избежать длительного карантина в Китае.

— Вакцинация участников — дело добровольное, — подчеркнул Поздняков. — Но как вы знаете, те, кто будет привит, не должны проходить в Китае 21-дневный карантин по прибытии. А все знакомые со спортом люди скажут вам, что карантин такой продолжительности делает почти бессмысленным участие того или иного атлета в Олимпиаде. Поэтому мы уверены, что все члены нашей команды, которые еще не поставили прививки, сделают это. А кто-то ревакцинируется. Что касается несовершеннолетних спортсменов, то пока Минздрав не даст разрешение, их вакцинация исключена по понятным причинам. В опубликованных правилах говорится, что каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. Но по разговорам в кулуарах можно сделать вывод, что трехнедельного карантина к таким участникам применяться не будет.

До начала Олимпийских игр в Пекине остается ровно 100 дней. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.