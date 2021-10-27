Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, какие меры против коронавируса будут соблюдать спортсмены по ходу Олимпиады в Пекине и как опыт проведения летних Игр в Токио помог организаторам турнира в Китае.

— Как мы и предполагали, тот опыт, который накопила олимпийская семья за время проведения Игр в Токио, может и должен быть использован, в том числе и для совершенствования процессов, — сказал Поздняков журналистам. — Изучив правила, мы поняли, что так и произошло. Как вы помните, в Токио была очень сложная логистика, в том числе в части заезда и отъезда команд. Теперь правила, которые предполагали прибытие не ранее чем за пять дней до старта и выезд строго за два дня после выступлений, организаторами пекинских Игр смягчены и сделаны более гибкими. Спортсмены могут выбирать даты, которые более всего приближены к их программе подготовки к соревнованиям. Если кому-то нужно приехать за неделю до начала, им готовы пойти навстречу. В этом смысле интересы спортсменов соблюдены полностью. А правило отъезда в течение 48 часов теперь носит рекомендательный характер, и у участников есть возможность оставаться до церемонии закрытия, став частью глобального спортивного праздника.

А вот принцип передвижения между местами проживания и соревнований будет похож на токийский, и даже чуть более строгим. У членов делегаций не будет физической возможности покидать олимпийский периметр. Как вы знаете, олимпийские объекты расположены в трех кластерах, между которыми будет организовано железнодорожное сообщение. Думаю, это верное решение, которое поможет избежать инцидентов, имевших место в Токио и соблюдать все антиковидные меры. Они введены, чтобы защитить граждан Китая от занесения инфекции извне. Вкупе с ежедневным тестированием, которое будет обязательно для всех членов делегаций, такая система позволит свести к минимуму риски, в том числе и для участников.

Напомним, что Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.