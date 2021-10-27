Возглавляющий Олимпийский комитет России Станислав Поздняков рассказал о процессе утверждения экипировки олимпийской сборной, которая выступит на Играх в Пекине под флагом ОКР.

— Сейчас идет финальная стадия согласования дизайна нашей олимпийской экипировки. Как и в Токио, согласно решению CAS у нас есть определенные ограничения на использование национальной символики. Тем не менее опыт, полученный на предыдущих Играх, позволяет уверенно говорить, что все наши спортсмены не будут чувствовать себя ущемленными и лишенными национальной идентификации. В Японии мы видели отличный пример.

Окончательный дизайн экипировки должен быть представлен в начале декабря. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.