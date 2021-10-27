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«Спортсмены не будут чувствовать себя ущемленными». Поздняков — об олимпийской экипировке на Пекин

Поздняков высказался об олимпийской экипировке на Игры в Пекине
12:53
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Возглавляющий Олимпийский комитет России Станислав Поздняков рассказал о процессе утверждения экипировки олимпийской сборной, которая выступит на Играх в Пекине под флагом ОКР.

— Сейчас идет финальная стадия согласования дизайна нашей олимпийской экипировки. Как и в Токио, согласно решению CAS у нас есть определенные ограничения на использование национальной символики. Тем не менее опыт, полученный на предыдущих Играх, позволяет уверенно говорить, что все наши спортсмены не будут чувствовать себя ущемленными и лишенными национальной идентификации. В Японии мы видели отличный пример.

Окончательный дизайн экипировки должен быть представлен в начале декабря. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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Антон Бабошин все материалы автора
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