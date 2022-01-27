Вик Вайлд прокомментировал предложение стать знаменосцем сборной России на Олимпийских играх

Российский сноубордист американского происхождения Вик Вайлд прокомментировал «СЭ» предложение заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой сделать его знаменосцем сборной ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«В России огромное количество выдающихся спортсменов, особенно в зимних видах спорта. В том числе на предстоящей Олимпиаде. Если бы мне доверили такую роль, это была бы честь для меня. Россия давно стала мне родной, и я очень люблю эту страну. Для меня это третья и последняя Олимпиада в карьере. Буду стараться показать свой максимум, а как получится, посмотрим», — сказал спортсмен.

35-летний Вайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, в Пекине он выступит в параллельном гигантском слаломе.