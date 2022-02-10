Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

Сегодня, 10 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв пять золотых медалей. Россия опустилась на девятую строчку — у нашей сборной 2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград.

Фигурное катание. Итог короткой и произвольной программ

1. Нэтан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Шома Уно (Япония)

Сноуборд. Хаф-пайп. Женщины

1. Хлоя Ким (США)

2. Керальт Кастельет (Испания)

3. Сена Томита (Япония)

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 5 3 0 8 2 Норвегия 4 2 4 10 3 Швеция 4 1 2 7 4 США 3 5 1 9 5 Нидерланды 3 3 1 7 6 Китай 3 2 0 5 7 Австрия 2 4 4 10 8 Италия 2 4 1 7 9 Россия 2 3 6 11 10 Словения 2 1 2 5

Полностью медальный зачет — здесь.

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