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Сегодня, 08:45

Медальный зачет Олимпиады-2022, 10 февраля: Россия идет на девятом месте, Германия — первая

Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Награждение спортсменов на Олимпиаде.
Фото Global Look Press

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

Сегодня, 10 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв пять золотых медалей. Россия опустилась на девятую строчку — у нашей сборной 2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград.

Фигурное катание. Итог короткой и произвольной программ
1. Нэтан Чен (США)
2. Юма Кагияма (Япония)
3. Шома Уно (Япония)

Сноуборд. Хаф-пайп. Женщины
1. Хлоя Ким (США)
2. Керальт Кастельет (Испания)
3. Сена Томита (Япония)

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 10 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Германия
 5 3 0 8
2
Норвегия
 4 2 4 10
3
Швеция
 4 1 2 7
4
США
 3 5 1 9
5
Нидерланды
 3 3 1 7
6
Китай
 3 2 0 5
7
Австрия
 2 4 4 10
8
Италия
 2 4 1 7
9
Россия
 2 3 6 11
10
Словения
 2 1 2 5

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

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