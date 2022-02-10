Медальный зачет Олимпиады-2022, 10 февраля: Россия идет на девятом месте, Германия — первая
Россия опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
Сегодня, 10 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.
Сборная Германии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв пять золотых медалей. Россия опустилась на девятую строчку — у нашей сборной 2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград.
Фигурное катание. Итог короткой и произвольной программ
1. Нэтан Чен (США)
2. Юма Кагияма (Япония)
3. Шома Уно (Япония)
Сноуборд. Хаф-пайп. Женщины
1. Хлоя Ким (США)
2. Керальт Кастельет (Испания)
3. Сена Томита (Япония)
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 10 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|5
|3
|0
|8
|2
|4
|2
|4
|10
|3
|4
|1
|2
|7
|4
|3
|5
|1
|9
|5
|3
|3
|1
|7
|6
|3
|2
|0
|5
|7
|2
|4
|4
|10
|8
|2
|4
|1
|7
|9
|2
|3
|6
|11
|10
|2
|1
|2
|5
Полностью медальный зачет — здесь.
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