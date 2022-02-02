В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня зимних Игр-2022
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня.
Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы Китая. Эстафета началась в 09.16 по местному времени (04.16 мск).
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований будет разыграно 109 комплектов медалей.
Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 4 февраля, начало запланировано на 15.00 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/13590239
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