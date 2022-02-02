Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 04:37

В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня зимних Игр-2022

Иван Торопцев
Корреспондент

В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня.

Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы Китая. Эстафета началась в 09.16 по местному времени (04.16 мск).

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований будет разыграно 109 комплектов медалей.

Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 4 февраля, начало запланировано на 15.00 (мск).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13590239
Олимпиада
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Что если робот скажет: «Ты такой красивый!» Есть ли в Китае роботы-геи?» Губерниев — о пекинских технологиях
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости