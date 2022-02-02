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Пекин-2022

Сегодня, 08:58

На Олимпиаде в Пекине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Иван Торопцев
Корреспондент

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 32 новых случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает официальный сайт оргкомитета Игр в Китае.

1 февраля в город прибыли 815 спортсменов и официальных представителей сборных, а также 1759 человек, связанных с проведением соревнований. В ходе тестирования в аэропорту было выявлено 15 положительных тестов, 3 из них — у спортсменов и представителей сборных.

Еще 17 случаев коронавируса были обнаружены по итогам тестирования в олимпийском «пузыре». 6 положительных тестов сдали спортсмены и представители национальных команд.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=MHI2022020200153000
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