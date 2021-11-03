ОКР: списки кандидатов в олимпийскую сборную не носят обязательный характер

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов прокомментировал «СЭ» публикацию списка кандидатов в сборную России на Олимпиаде в Пекине-2022. В него в частности попали люди, которые не имеют права участвовать в Олимпиаде — например, фигуристка Софья Самоделкина, которой еще не исполнилось 15 лет.

— Списки кандидатов в олимпийскую сборную не носят обязательный характер. Их составляет не ОКР, а федерации по соответствующим видам спорта, потом получается общий список. Сейчас есть расширенный состав, федерации видят его таким образом, потом будет окончательный. В него, конечно, могут вноситься изменения, — сказал Выборнов.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля, первые соревнования начнутся 2-го числа.