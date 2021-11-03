Василевский: «Я понимал, что меня пригласят играть за сборную России на Олимпиаде»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свой вызов в сборную России на Олимпийские игры-2022.

«Где-то в голове я понимал, что меня пригласят, так что вызов в сборную не стал для меня большим сюрпризом, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ. — Конечно, это классный опыт — представлять свою страну, так что буду стараться показать свою лучшую игру».

27-летний вратарь в начале октября был вызван в сборную России вместе с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым.

2 ноября в матче против «Вашингтона» (3:2) Василевский отразил 31 бросок и не позволил Овечкину впервые в этом сезоне набрать очки. Российский вратарь стал второй звездой матча.