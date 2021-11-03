Матыцин надеется, что максимальное количество российских спортсменов смогут участвовать в Играх в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу количества спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде в Пекине.

«Очень важный этап сегодня пройден. Максимально информировали о регламентах, установленных оргкомитетом Игр в Пекине. Фактически он в значительной мере повторяет регламент Игр в Токио, но по многим аспектам более жесткий

Мы надеемся, что все запланированные мероприятия пройдут успешно. По хоккею и по фигурному катанию, что особенно хотелось бы отметить, квоты уже завоеваны. Надеюсь, что все программы подготовки будут выполнены. Также надеюсь на хороший эмоциональный фон и на то, что команда в максимальном количестве примет участие в Играх в Пекине», — цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.