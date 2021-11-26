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Генеральный менеджер сборной Канады провел встречу с тренерским штабом

17:08
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Генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг провел встречу с тренерским штабом национальной команды. На ней обсуждались кандидатуры игроков, которые выйдут в заявку на Олимпиаду в Пекине, сообщает The Athletic.

Напомним, что нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело стали первыми хоккеистами, вошедшими в заявку сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.

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Иван Шитик все материалы автора
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