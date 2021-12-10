Легков хотел поделиться эмоциями с будущими олимпийцами

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков объяснил, почему решил поучаствовать в показе новой коллекции формы для российской команды, в которой спортсмены выступят на Играх в Пекине.

— Готов ли я ради выступления в такой форме возобновить карьеру? Так я ее и не заканчивал, постоянно тренируюсь, — сказал Легков. — Конечно, поехать на Игры и пробежать уже не получится, но можно на таком мероприятии с молодыми ребятами ощутить олимпийский дух. Отдать им частичку эмоций, чтобы зима удалась, а февраль стал лучшим в жизни. Для них это важно, они долго шли к своей цели. У кого-то первые Игры в жизни, у кого-то вторые. Но наш им посыл — во-первых, что Олимпиада — это круто, а во-вторых, что они защищают честь страны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.