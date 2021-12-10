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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Анастасия Задорина: «Хотели, чтобы спортсмены ощущали — с ними вся страна»

22:24
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Возглавляющая компанию ZASPORT Анастасия Задорина рассказала о деталях новой экипировки российских олимпийцев, представленной публике в пятницу.

— Показ прошел потрясающе, была проделана большая работа, — сказала Задорина журналистам. — Теперь все олимпийцы полностью экипированы. Отдельно хочу сказать о вдохновении, которое живет не только внутри нас, но и внутри наших спортсменов. С их помощью мы создали прекрасную коллекцию. Как вы могли видеть, на некоторых куртках изображены географические карты — это наша страна. Мы хотели, чтобы нашим спортсменам было тепло, уютно, и они чувствовали, что вместе с ними на Играх вся страна. Еще отмечу, что в коллекции не только цвета российского триколора, а еще и цин — традиционный китайский цвет энергии. Мы хотели, чтобы он придавал атлетам сил для побед. Желаем им удачи и ждем с медалями.

Экипировочный центр компании ZASPORT откроется для олимпийцев в январе будущего года.

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Антон Бабошин все материалы автора
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